Главный врач крупнейшей больницы Прикамья покидает пост после 40 лет работы

В Березниках главный врач краевой больницы имени Вагнера Руслан Кулаков покидает свой пост, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Прикамья. Господин Кулаков проработал в медучреждении 40 лет. На пост главного врача он был назначен в 2021 году. Краевая больница имени Вагнера — крупнейшее медицинское учреждение в регионе. В нем трудится около 2,2 тыс. сотрудников. По данным «Ъ-Прикамье», главврач уволился по собственному желанию и ушел в никуда. Источники в пермской медицине не исключают, что он может остаться руководителем одного из отделений больницы.

Руслан Кулаков трудоустроился в больницу имени Вагнера в 1985 году, в 1999 году начал заведовать отделением неотложной хирургии. В разное время Кулаков работал в горздраве Березников, руководил Верхнекамским территориальным управлением по организации медпомощи населению. На пост главного врача краевой больницы имени Вагнера Руслан Кулаков пришел в 2021 году. На этом посту он сменил Романа Конева, который уволился по собственному желанию. По данным «Ъ-Прикамье», господин Конев не смог наладить отношения с персоналом и в результате между ним и сотрудниками возник личностный конфликт. Напомним, в 2019 году краевая больница имени Вагнера в Березниках была объединена с Александровской центральной городской больницей.