Культурный путеводитель: афиша Астрахани на октябрь

Чтобы октябрь оказался ярким и запоминающимся, не поленитесь отправиться в музеи, театры, посетить концерты. О том, на какие из них следует обратить внимание, расскажет «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

С 29 сентября по 15 октября в историко-архитектурном комплексе «Астраханский кремль» работает выставка «Астрахань — южный форпост России (XVI-XIX вв.)». Экспозиция расположена в башне «Красные врута» Астраханского кремля. На третьем ярусе башни можно познакомиться с фотовыставкой «Старая Астрахань», где представлены репродукции старинных фотооткрыток XIX — начала XX века, история Астраханского кремля в картах и планах.

В это же время с 29 сентября по 15 октября в Артиллерийской башне Астраханского кремля работают экспозиции «Судная палата», на которой посетители могут узнать о наказаниях и орудиях пыток на Руси, «Приказная палата» (более двухсот лет Кремль являлся административным центром Астрахани, а приказная изба — главным административным учреждением Астраханского царства), «Смуты и народные восстания в крае начала XVII — конца XVIII века». Вспоминается восстание Степана Разина (1670–1671 гг.), Стрелецкий бунт (1705–1706 гг.).

В Краеведческом музее открыта выставка «Вдохновленный лирикой...» в память о художнике Хабирахмане Хусаинове. Более 13 лет он посвятил работе в Астраханском музее-заповеднике: занимался оформлением экспозиций и выставок, внес большой вклад в развитие региональной культуры и искусства. Выставка «Вдохновленный лирикой...» включает около 40 произведений, созданных в разные годы.

До 16 октября в Краеведческом музее будет работать выставка «Астраханская епархия: подвиг за линией фронта и через горнило войны к Богу». Выставка посвящена роли и участию священников на линии фронта, вкладе Астраханской епархии в приближение Победы.

До 23 октября в Краеведческом музее можно посетить выставку «Из-за острова на стрежень...», приуроченную к 395-летию со дня рождения Степана Разина и 355-летию начала бунта. На выставке представлены военные предметы XVII в. — фрагменты фузеи, мушкетона, ядро, а также коллекция графических и живописных работ.

До 25 октября в Музее культуры Астрахани проработает выставка «О любви к родному городу», на которой представлены более 20 работ Александра Соловьева, уроженца Астрахани.

Спектакли и фестивали

В Астраханском государственном театре оперы и балета зрители увидят балет «Спящая красавица» (4-5 октября), «Сильфида» (8 октября), «Лебединое озеро» (15 октября), оперу «Евгений Онегин» (11, 12 октября), «Риголетто» (18, 19 октября), оперетту «Званый вечер с итальянцами» (11, 12 октября) и другие.

30 сентября в Астраханском драмтеатре состоялось открытие IV Международного фестиваля-форума «Театральная дельта». 1 октября на сцене драмтеатра выступит Московский академический театр сатиры со спектаклем «Скупой, или школа лжи». 2 октября Национальный русский театр драмы им. М. Лермонтова (Республика Казахстан) представит постановку «Вдовий пароход», а 3 октября — «Ревизор». Перед закрытием 4 октября выступит Ленинградский государственный драмтеатр на Васильевском со спектаклем «Земля Эльзы».

Астраханский ТЮЗ ждет зрителей на спектакли «Смех не грех» (3 октября), «Мертвые души» (4 октября), «О хороших, в сущности, людях» (10 октября), «Отчаянные тетки» (11, 12 октября) и другие. 24 и 25 октября на сцене ТЮЗа запланирована премьера «Горе от ума». А 27 октября ожидаются гастроли московских артистов, которые представят комедию «Не в свои сани не садись» (в главных ролях Ирина Муравьева и Сергей Никоненко).

Астраханский театр кукол ждет зрителей на спектакли «Конек-горбунок» (4 октября), «Прыгающая принцесса» (10-11 октября), «Дюймовочка» (18 октября), «Красная шапочка» (24-25 октября) и другие.

Концерты

В Астраханском дворце культуры «Аркадия» 8 октября выступит оркестр «Muse» с программой «Мировые хиты и классика», 21-22 октября — группа «Пикник», 26 октября — группа «Нэнси», 28 октября состоится концерт солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова.

Астраханская филармония ждет зрителей 8 октября на выступление оркестра «Cagmo» с программой «Симфония Queen при свечах», 24 октября этот же коллектив выступит с программой «Саундтреки Ханса Циммера при свечах».

15 октября аргентинский дирижер Карлос Давид Хаймес выступит с Камерным оркестром Астраханской филармонии. 26 октября ожидается симфоническое шоу консерватории, которое перенесет зрителей в мир турецкого кино: будет исполнена музыка из сериалов «Постучись в мою дверь», «Великолепный век», «Королек-птичка певчая» и другие. 27 октября в консерватории выступит казачий ансамбль «Лазоревый цветок».

11 октября в спортивном комплексе «Звездный» выступит с концертом группа «Любэ».

13 октября на сцене Государственного театра оперы и балета Хор Валаамского монастыря порадует зрителей юбилейным концертом «20 лет творческой деятельности».

В Римско-католической церкви 19 и 26 октября запланирован органный концерт «Многозвучие под сводами храма».

На сцене ТЮЗа 28 октября ожидается концерт группы «Самоцветы».