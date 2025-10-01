Путин отметил высокую стойкость сухопутных войск на СВО

Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем сухопутных войск России. Глава государства отметил высокую выучку и стойкость личного состава сухопутных войск на спецоперации. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам президента, нынешнее поколение солдат и офицеров по праву гордится многовековой историей российских сухопутных войск, именами и достижениями выдающихся военачальников и полководцев. «И, конечно, в год 80-летия Великой Победы особые слова благодарности — ветеранам, разгромившим нацизм, отстоявшим свободу и независимость Отчизны»,— подчеркнул господин Путин.

Личный состав сухопутных войск будет совершенствовать профессионализм, успешно решать поставленные задачи и самоотверженно защищать национальные интересы России, убежден глава государства.