Культурный путеводитель: афиша Пензы на октябрь

В дождливый октябрьский день самое время отправиться за новыми впечатлениями в музеи, галереи, театры, на концерты. О наиболее интересных событиях в Пензе расскажет «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

В Пензенском литературном музее до 20 октября можно посетить выставку «Здесь царствуют века и музы...», приуроченную к 50-летию со дня образования Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области. Фотовыставка рассказывает об истории создания объединения, памятных датах, литературных праздниках, которые стали важными событиями в культурной жизни региона. В экспозиции можно увидеть редкие фотографии, документы, книги, отзывы известных людей, афиши, буклеты и сувениры.

Также в Литературном музее можно побывать на выставке «„Вот вы и я...“: образ женщины в поэзии П. А. Вяземского». П. А. Вяземский связан с Пензенским краем: в селе Мещерское Сердобского района находилось имение родителей его жены. Выставка из фондов музея-заповедника «Остафьево» — «Русский Парнас» предлагает вниманию посетителей множество уникальных экспонатов, рассказывающих об истории усадьбы. На выставке можно увидеть рукописи известных писателей и поэтов, редкие издания из знаменитой библиотеки князя Андрея Ивановича Вяземского, портреты выдающихся деятелей эпохи.

Все желающие могут принять участие в викторине «Знатоки родного края», которая проводится Литературным музеем (предварительная запись по тел.: 8 (84163) 2-13-41). Мероприятие посвящено малой родине писателя А. И. Куприна. Командная игра состоит из нескольких этапов.

Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова приглашает на фотовыставку «Жизнь коротка, искусство вечно», приуроченную к 85-летию режиссера, художника-мультипликатора Аиды Зябликовой. Она является режиссером мультфильмов про Муми-тролля, домовенка Кузю и других.

В Губернаторском доме можно посетить выставку иллюстраций журнала для детей «Чердобряк», приуроченную к 11-летию издания. Организаторы обещают невероятное путешествие по миру сказок и приключений. У каждой странички есть история, свой стиль, художник, персонажи, цветовая гамма.

В Губернаторском доме открылась выставка «Молодежная» Пензенского регионального отделения Союза художников России, на которой можно увидеть работы молодых творцов, начинающих преподавателей Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого, талантливых студентов. 24 художника представили 73 работы, выполненные в разных техниках.

Спектакли и фестивали

Пензенский областной драматический театр им. А. В. Луначарского ждет зрителей на спектакли «Яма» (2 октября), «Тетушка на миллион» (3 октября), «Аленький цветочек» (5 октября), «Дюймовочка» (11 октября), «Мертвые души» (12 октября) и другие. 17 октября состоится торжественное открытие Международного театрального фестиваля «МаскерадЪ». В этот день Центральный академический театр Российской Армии представит драму в двух действиях «Два билета в Милан» (в главной роли — народная артистка СССР Людмила Чурсина). 19 октября на сцене выступит Заслуженный коллектив Республики Беларусь, Брестский академический театр драмы с постановкой «Вечер». 20 октября Тверской академический театр драмы представит лирическую драму «Гранатовый браслет». 22 октября Московский театр на Юго-Западе — почти комедию «Зойкина квартира». 23 октября пройдет торжественное закрытие фестиваля: пермский театр «У Моста» представит печальную комедию «Яма».

Театр «Дом Мейерхольда» приглашает на постановки «АРТ» (4, 5 октября), «Академия смеха» (9, 10 октября). 11 октября состоится премьера спектакля «Игра интересов», которую можно будет увидеть и на следующий день, 12-го, а также 23-24 октября. Молодежный независимый театр «Белая ворона» представит трагикомедию «Исцеление» (13 октября), комедию «ДВЕ. рь» (20 октября).

Театр «Кукольный дом» ждет зрителей на премьеры «Лунный сыр» (5 октября), которая состоится в Пензенском планетарии, а также на спектакль «Поющий поросенок» (4-5 октября). 11-12 октября можно побывать на спектакле «Как Андрюшка гусенка Кузю пас», «Сказка дождя» (18-19 октября), «Знаменитый утенок Тим» (25-26 октября), «Попугай и веники» (29, 31 октября).

На сцене Театра юного зрителя 11 октября состоится открытие Всероссийского театрального фестиваля русских сказок «Золотая рыбка»: на сцене ТЮЗа выступит Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича с постановкой «Про Ивана-молодца и подарки из ларца». 12 октября запланированы «Сказ о царь-девице — удивительной царице, о ее друзьях и недругах, справедливости и смелости» (Луганский академический театр кукол), а также «Матушкина куколка» (Театр РОСТА в Царицыно), 14 октября — «Летучий корабль» (Пензенский ТЮЗ), 15 октября — «Гуси-лебеди» (Калужский театр юного зрителя) и другие. 19 октября состоится закрытие фестиваля показом спектакля «Иван Царевич и серый волк» Малого театра кукол Санкт-Петербурга.

Концерты

В Центре культуры и досуга 5 октября выступит вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица».

Пензенская областная филармония 11 октября приглашает на выступление струнного оркестра CAGMO, который представит концертную программу «Саундтреки Ханса Циммера при свечах».

В г. Кузнецк Пензенской области, в творческом центре «Родина» 12 октября состоится концерт группы «Фактор 2». Организаторы обещают зрителям все хиты за 25 лет.

12 октября в киноконцертном зале «Пенза» запланировано «Шоу под дождем V: Признание в любви».

18 октября в Центре культуры и досуга выступит оркестр при свечах «Muse».

22 октября в киноконцертном зале «Пенза» состоится концерт группы «Нэнси».

В ККЗ «Пенза» 23 октября пройдет концерт Александра Иванова и группы «Рондо» с хитами, полюбившимся многим поколениям, — «Московская осень», «Боже, какой пустяк!», «Я буду помнить».

26 октября в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» запланировано ледовое шоу Ильи Авербуха «Народный Ледниковый».

В киноконцертном зале «Пенза» 28 октября пройдет концерт Дианы Абениной и группы «Ночные снайперы». А 30 октября там же выступит группа «Пикник» с юбилейным туром.

