44% опрошенных россиян считают загрязнение воды актуальной проблемой для своего региона

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса среди россиян на тему водных ресурсов. Согласно исследованию, 44% опрошенных считают загрязнение водных ресурсов одной из наиболее актуальных экологических проблем для их региона.

Также 43% респондентов считают актуальной проблему мусора и отходов, 41% — качество воздуха.

Лишь 11% опрошенных при этом хорошо осведомлены о состоянии водных ресурсов в стране, 73% — знают в общих чертах и без подробностей. По мнению 72% респондентов, о состоянии водных ресурсов в стране говорят недостаточно.

Полина Мотызлевская