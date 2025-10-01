«Аскона» отложила план расширения складов в Новосибирске

Крупнейший в России производитель мебели и товаров для сна ГК «Аскона» приостановил проект по расширению складских площадей в Новосибирске. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в компании, решение принято в связи с изменением фокуса развития предприятия.

«На текущий момент в компании принято решение сосредоточиться не на расширении производственных и складских площадей, а на проектах автоматизации производств, логистических процессов, роботизации складов и работе с операционной эффективностью на текущих площадках. В связи с этим подобные проекты временно поставлены на паузу», - пояснили в пресс-службе компании.

В Новосибирске находятся производственная площадка компании, складской распределительный центр и восемь фирменных магазинов. Общая площадь складов предприятия в Новосибирске – 3,1 тыс. кв. м.

ГК «Аскона» основал в 1990 году Владимир Седов. По данным СПАРК, выручка операционного юрлица группы ООО «ТД "Аскона"» по итогам 2024 года снизилась на 17,4%, до 40,5 млрд руб., чистая прибыль выросла более чем втрое, до 1,1 млрд руб.

Лолита Белова