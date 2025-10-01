Культурный путеводитель: афиша Волгограда на октябрь

Холодная и дождливая погода — не повод для грусти. Самое время отправиться в музеи, театр, на концерты. О самых интересных событиях читайте в подборке «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на «Шальную выставку». На ней вы увидите более 50 русских платков и шалей, в том числе расшитые золотом, периода с XIX по XX век.

В Мемориально-историческом музее работает выставка «Народы Астраханского края на защите Отечества», которую подготовили сотрудники Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника. Жители Волгограда и гости города могут больше узнать о прошлом Астраханского края. В экспозиции представлены карты, архивные документы, фотографии, предметы военного быта, личные вещи солдат, элементы снаряжения, униформа, награды.

Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова приглашает на выставку «Керамисты Волгограда» (будет работать до конца октября 2025 г. в выставочном зале музея по адресу: ул. Чуйкова, 37). Прикладное искусство датируется второй половиной XX — началом XXI века.

В том же выставочном зале до 16 ноября можно посетить проект «Отражение». Выпускники Санкт-Петербургской Академии художеств имени И. Е. Репина представили искусство как зеркало ценностей и смыслов, в котором отражены ориентиры молодого поколения художников-реалистов Санкт-Петербурга. Отражение становится осязаемым образом, возникающим буквально как отражение (в водной глади, зеркале, на стеклянных поверхностях).

С 17 сентября по 1 декабря в Третьем зале музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова работает выставка новых волгоградских керамистов «Гончарят гончары в гончарне». Мастера вдохновляются русскими мотивами, восточными, западноевропейскими традициями.

Волгоградский планетарий приглашает на концерт-погружение с полнокупольной проекцией «Братья по разуму» (5 октября), научно-познавательную программу «Ледниковый период» (5, 19 октября), на которой организаторы обещают доказать, что сухой лед творит чудеса. А также на полнокупольную программу «Буран и Путеводные звезды» (5, 6, 8, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 28, 29 октября), «Буран. Освоение космоса» (24 октября).

Спектакли

Волгоградский музыкальный театр приглашает на спектакли «Бабий бунт» (3 октября), «Мата Хари. Любовь и шпионаж» (4 октября), «Летучий корабль» (5 октября), «Фиалка Монмартра» (10 октября), «Алые паруса» (11 октября), «Дубровский» (12 октября), «Капитанская дочка» (17 октября), «Золотой теленок» (23 октября) и другие. На 5 октября запланирована премьера — оперетта в трех действиях «Баядера».

Новый экспериментальный театр ждет зрителей на премьеру «Чайка. Мюзикл», которая состоится с 3 по 5 октября включительно. 8 октября запланирован юбилей постановки «Отель двух миров», который на протяжении вот уже 15 лет вызывает интерес театралов.

В Молодежном театре запланированы спектакли «Невольницы» (2 октября), «Васса Железнова» (3 октября), «Воскресение» (4 октября), «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете» (7 октября), «Позовите Нину» (8, 10, 23 октября), «Моя парижанка» (12, 21 октября) и другие.

Театр «Царицынская опера» ждет гостей на музыкально-хореографический перформанс «Песни Земли» (4-5 октября), концерт «Кларнет и струны» (7 октября), «Верди. Страсть» (10 октября), балет «Лебединое озеро» (11-12 октября), оперу «Паяцы» (15-16 октября). На 18 и 19 октября запланирована премьера — балет «Чиполлино».

Волгоградский областной театр кукол запланировал постановки «Доктор Айболит» (4 октября), «Золушка» (5 октября), «Оранжевый Ежик» (7 октября), «Три поросенка» (11 октября), «Слово о полку Игореве» (18 октября) и другие.

Концерты

11 октября в Доме офицеров пройдет стендап-концерт Ильи Соболева.

26 октября в Доме офицеров состоится концерт Вадима Самойлова, лидера группы «Агата Кристи».

29 октября в Волгоградской филармонии состоится концерт музыканта, гитариста, певца, кавер-артиста Мераба Амзоева, который известен своими песнями и переосмыслением известных хитов популярных исполнителей. А 30 октября в Волгоградской филармонии лучшие хиты «Queen» прозвучат с оркестром «One Vision».

30 октября в Доме офицеров «Neo Classic Orchestra» выступит при свечах с музыкой итальянского гения Людовико Эйнауди, современного композитора Ханса Циммера, прозвучат хиты Уитни Хьюстон, Адель.

31 октября в выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет концерт группы «Звери».