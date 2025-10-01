В Самарской области презентовали проект стратегии развития туризма до 2030 года

Во вторник, 30 сентября, министерство туризма Самарской области презентовало проект стратегии развития отрасли до 2030 года, цель которого — повысить туристическую привлекательность региона. Ключевыми точками роста станут четыре туристических кластера, сообщает региональное минтуризма.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В стратегии выделяют следующие кластеры: «Жигулевская гавань» (Сызрань, Сызранский и Шигонский районы), «Сила Поволжья» (Сергиевский и Челно-Вершинский районы), «Земля Жигулей» (Самара, Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск) и «Дыхание Поволжья» (Жигулевск, Ставропольский и Волжский районы). Для их развития планируется обустройство центральных частей городов и районных центров, обновление инфраструктуры, строительство развлекательных парков, курортных зон, горнолыжных трасс и культурных учреждений, а также увеличение и модернизация номерного фонда.

Проект станет частью стратегии социально-экономического развития области до 2036 года. Особое внимание уделили экологическому, промышленному, автомобильному, круизному, речному, культурно-познавательному, инклюзивному, детскому, научно-популярному и медицинскому туризму.

Руфия Кутляева