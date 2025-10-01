В Алтайском крае 15 территорий попали под «постоянный» турконтроль

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности утвердило 15 муниципальных образований, где будут проводиться «постоянные рейды» по контролю за туристической индустрией. Соответствующий указ подписал глава ведомства Александр Барышников.

Согласно документу, в перечень вошли четыре города: Барнаул, Бийск, Белокуриха и Змеиногорск, а также 11 районов — Алтайский, Бийский, Завьяловский, Залесовский, Косихинский, Курьинский, Романовский, Смоленский, Советский, Солонешенский и Чарышский.

В рамках установленных мероприятий на этих территориях будет обеспечено регулярное присутствие инспекторов.

Как писал «Ъ», с 1 сентября в Алтайском крае начался эксперимент по легализации гостевых домов. Он будет проводиться до 31 декабря 2027 года.

Александра Стрелкова