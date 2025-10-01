Власти выделят 277 млн рублей Пермскому театру оперы и балета на замену оборудования

В бюджете Пермского края в 2026-2028 годах предусмотрят 277 млн руб. для нужд Пермского театра оперы и балета. Как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонина в telegram-канале, выделенные средства пойдут на замену музыкальных инструментов и сценического оборудования. Напомним, в 2026 году пермскому балету исполнится 100 лет.

Кроме этого, в ближайшую трехлетку будут предусмотрены финансовые средства для ремонта фасада главного корпуса пермского Театра юного зрителя (ТЮЗ).