В Воткинске несовершеннолетнему выплатили 900 тысяч рублей после обрушения ворот

После обрушения ворот на футбольном поле в Воткинске травмированному несовершеннолетнему выплатили компенсацию морального вреда и расходы на его лечение в сумме более 900 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии. Средства взыскали с администрации города. Спортивный объект является муниципальной собственностью.

Установлено, что незакрепленные металлические ворота упали на несовершеннолетнего во время игры на футбольном поле. Ребенок получил травмы средней степени тяжести. «В настоящее время денежные средства полностью возмещены»,— говорится в сообщении.