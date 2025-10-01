Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:22

Комиссия по защите чести и достоинства педагогов появилась в Удмуртии

В Удмуртии создали комиссию по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, сообщили в минобрнауки региона. Отмечается, что ее появление связано с многочисленными обращениями преподавателей и общероссийских профсоюзных структур.

Фото: минобрнауки Удмуртии

Фото: минобрнауки Удмуртии

Руководитель комиссии — министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова. Члены рабочей группы будут выступать посредниками и регуляторами в конфликтах между педагогами и их руководителями, родителями подопечных или обучающимися. Комиссия будет рассматривать заявления работников о нарушении их трудовых прав и норм этики, а также заявления об обжаловании решений образовательных учреждений.