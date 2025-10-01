За лето ущерб от мошенничества в Татарстане составил 1,9 млрд рублей

Ущерб от действий злоумышленников в Татарстане снизился: в июне он достигал 953 млн руб., в июле — 575 млн, в августе уменьшился до 404 млн руб. Общий ущерб от мошенников за лето этого года составил порядка 1,9 млрд руб. Об этом сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничества Управления уголовного розыска МВД Татарстана Радис Юсупов на пресс-конференции, посвященной распространенным схемам мошенничества и мерам борьбы с ними.

По словам господина Юсупова, злоумышленники активно используют фишинговые сайты — поддельные ресурсы, имитирующие настоящие, чтобы получить коды доступа, пароли и личную переписку. Также применяются вирусные программы, которые позволяют удаленно управлять телефоном жертвы без ее ведома.

Мошенники часто звонят, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или учителями, чтобы выманить у граждан пароли и доступ к банковским приложениям. Недавно в Альметьевске 14-летний подросток перевел аферистам 2,4 млн руб., поверив звонку женщины, которая представилась заместителем директора школы.

Прокурор отдела по надзору за следствием органов внутренних дел Булат Закиров добавил, что в марте 2025 года был запущен механизм самозапрета на выдачу кредитов, которым уже воспользовались около 27 тыс. жителей Татарстана. Также действует задержка отправки SMS-кодов от госуслуг во время звонков. В 2024 году были заблокированы 3,2 млрд звонков от мошенников, что на 48% больше, чем в предыдущем году. Ожидается, что число будет только расти. К концу 2026 года планируется создание большой цифровой платформы, объединяющей все меры защиты.

Анна Кайдалова