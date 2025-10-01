Школьников проведут за кулисы профессий

Кем я хочу быть, когда вырасту? Десятилетия назад ответ на этот вопрос был однозначен: пойду по стопам родителей или — более прозаично и даже болезненно — «стану как все». По результатам нескольких опросов, около четверти россиян мечтают сменить профессию. А каждый второй хотел бы оглянуться назад в прошлое и посоветовать себе быть решительнее. В последнее время профориентация становится чем-то большим, чем просто рекомендацией в духе «что тебе подойдет». Бизнес, видя эту необходимость, тоже подстраивается, и готов предлагать свои решения. Образовательная платформа Т-Банка «Т-Образование» запустила федеральный проект «Уроки Т». Он поможет школьникам заглянуть за кулисы профессий, связанных с точными науками. С подробностями — Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рамках проекта свыше 70 тыс. выпускников «Т-Образования» смогут вернуться в родные школы и поделиться своим карьерным опытом. Они помогут школьникам ответить на вопрос, а зачем вообще учиться, объясняет директор «Т-Образования» Варвара Смирнова: «Мы стартовали с такой внутренней инициативой, когда вместе с ребятами, в том числе выпускниками, со стажировок, с наших программ подумали: а чего нам не хватало в свое время? Мы увидели большой отклик со стороны школ и школьников. Многие родители и учителя сталкивались с вопросом ребят: "А зачем мне учить тот или иной предмет, как мне это в жизни пригодится? И вообще, как выбрать профессию, экзамен, вуз?" Какого-то четкого алгоритма, ответа на эти вопросы, на наш взгляд, не существует. Например, школьники могут узнать, как работают реальные разработчики, специалисты по анализу данных, коллеги, которые занимаются развитием искусственного интеллекта, какие предметы в школе им в этом пригодились, какие знания. Порой это абсолютно неожиданные области».

В 2023 году во всех российских школах появился так называемый профминимум. Ученики выбирают профклассы, отправляются на экскурсии на предприятия, общаются с представителями той или иной профессии. В прошлом году в таких мероприятиях принимали участие свыше 8 млн школьников. На фоне дефицита кадров компании начинают готовить для себя специалистов прямо со школьной скамьи. Но очень важно, чтобы такая профориентация не обрывалась на вопросе, в какой университет поступить, уверена профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина:

«Основной выбор, который делают: как продолжить образование после школы — колледж или вуз, а если вуз, то какой? Как в вуз поступить? Участвовать в олимпиадах, выиграть? Я считаю, что хорошо, когда бизнес помогает делать выбор образовательной траектории. Но не потому, что покажет, кто решает какие на компьютере инженерные задачки. Этим не определяется выбор образовательной траектории. Он определяется видением будущего и рассказом о том, какое это может быть будущее. Говорить надо про будущие вызовы и возможности к ним подготовиться».

Впрочем, профориентация и непрерывная учеба актуальны не только для школьников. На это эксперты Всемирного экономического форума обращали внимание еще пять лет назад. С одной стороны, это инструмент адаптации к меняющемуся рынку труда, с другой — возможность ответить на вопрос «кем я хочу быть», если задать его самому себе в детстве возможности не было.