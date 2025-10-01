Под Саратовом клиент СТО пытался сжечь иномарку мастера и отправился в колонию

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Красноармейского района по уголовному делу о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, днем 16 января этого года фигурант находился в помещении станции технического обслуживания (СТО) в Красноармейске и потребовал отремонтировать свой автомобиль бесплатно. Мастер отказался, а фигурант облил колеса его иномарки Nissan Pathfinder бензином из канистры и поджег зажигалкой.

Машина загорелась, но сотрудники СТО потушили огонь. Как показала экспертиза, стоимость поврежденного автомобиля 2008 года выпуска составляет более 1,2 млн руб.

Фигурант признал свою вину, раскаялся в содеянном. По решению суда он получил один год исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено в течение 1 года и 11 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Ранее фигуранта судили за ДТП с погибшими.

Павел Фролов