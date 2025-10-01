Школьницу из Башкирии обвиняют в пропаганде терроризма

Управления СКР в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и Башкирии задержали несовершеннолетних, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Большинству школьников предъявлены обвинения в публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и в приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Так, в августе этого года 14-летняя жительница Башкирии переписывалась с разными пользователями, пропагандируя деятельность некой террористической организации. Также школьница распространяла информацию о том, что планируются массовые убийства в школах соседнего с Уфой Благовещенска.

Отмечается, что дети действовали «под негативным влиянием извне, в приложениях для обмена сообщениями». По ходатайству следствия подросткам избрали меру пресечения, в большинстве случаев связанную «с изоляцией от общества», указано в сообщении.

Майя Иванова