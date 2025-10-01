Серийный убийца из Алтайского края приговорен к 25 годам лишения свободы

В Алтайском крае суд вынес приговор Виталию Манишину по делу об убийстве 11 женщин. Его признали виновным по ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление) и назначил 25 лет лишения свободы. Первые семь лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Как ранее пояснили в прокуратуре, Манишин не может быть приговорен к пожизненному лишению свободы в связи с истечением сроков давности.

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Согласно материалам дела, Виталий Манишин совершил убийства женщин в период с 1989 по 2000 год. Среди его жертв — пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. По версии следствия, он знакомился с понравившейся девушкой у вуза, предлагая помощь в поступлении, затем вывозил на своем автомобиле за город, где насиловал и убивал.

Виталия Манишина задержали в мае 2023 года. Он дал признательные показания по всем инкриминируемым ему эпизодам, а также показал, где спрятал тела жертв. Материалы уголовного дела составили 70 томов. Суд проходил в закрытом режиме.

Михаил Кичанов