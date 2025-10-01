Мэрия Саратова анонсировала появление ротонды и фонтанов в горпарке

МБУ «Садово-парковое» объявило о планах по обновлению городского парка Саратова, который в августе вернулся под контроль властей после 28 лет частной аренды. В Tetegram-канале учреждения сообщили, что планируется замена дорожек, реконструкция электросетей, установка новой иллюминации и обновление малых архитектурных форм.

Городской парк в Саратове оказался в распоряжении группы компаний «Рим» в середине 2000-х годов. Изначально парк арендовало муниципальное предприятие с 1997 года, но позже договор переоформили на ООО «Карусель», а затем на ООО «Квартал», связанные с ГК «Рим». В 2020 году аренду продлили до июля 2025 года. Однако городские власти позже решили не продлевать соглашение. Они заявили, что обслуживание парка перейдет муниципальному учреждению «Садово-парковое». Арендатор пытался оспорить это решение в суде, но суд встал на сторону мэрии.

В парке появятся ротонда и фонтаны, а также новые торговые павильоны. Особое внимание уделят улучшению экологии: сохранят зелёные зоны, создадут новые насаждения и оздоровят каскад прудов с помощью системы аэрации после гидрологических исследований.

Конкретный график работ пока не определен, так как он будет утверждён после разработки концепции. Губернатор Роман Бусаргин заявил, что финансирование на развитие парка поступит только в следующем году. После передачи парка под контроль властей начались перемены, включая снос аттракционов и ларьков.

Никита Маркелов