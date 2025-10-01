Главный федеральный инспектор прибудет в Башкирию из Татарстана

Главным федеральным инспектором по Башкирии будет назначен Александр Окатьев, сообщил РБК Уфа. Официально его должен представить полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, который сегодня прибудет в Уфу.

Предыдущий главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов сложил свои полномочия 16 сентября. Причина отставки не называлась. В минувший понедельник глава Башкирии Радий Хабиров вручил господину Касьянову орден Дружбы народов.

Уроженцу Кирова Александру Окатьеву 53 года. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «правоведение». С 1993 года служил в органах прокуратуры: был заместителем и первым заместителем прокурора Кировской области. В октябре 2018 года занял должность начальника управления Генпрокуратуры России в Приволжском федеральном округе, а летом этого года — федерального инспектора по Татарстану.

