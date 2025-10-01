Минобороны: российская армия заняла Вербовое в Днепропетровской области

Российские военнослужащие взяли населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вербовое перешло под контроль ВС России при наступательных действиях группировки войск «Восток». Это четвертый населенный пункт, занятый российской армией с начала этой недели.

Накануне российские военнослужащие установили контроль под Северском Малым. 29 сентября — над Шандриголово и Кировском. Все из них расположены на территории Донецкой народной республики.