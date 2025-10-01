В Оренбуржье и Самарской области объявлен отбой угрозы БПЛА

Отбой угрозы атаки беспилотников объявлен в Оренбургской и Самарской областях. Об этом сообщили местные власти.

Угроза атаки БПЛА объявлялась в регионах утром в среду, 1 октября. В связи с этим в аэропорте Оренбурга вводились ограничения на прием и отправление самолетов. Один рейс, летевший в Оренбуржье, отправлен на запасной аэродром.

Также в области объявили план «Ковер». В настоящее время оренбургский аэропорт работает в штатном режиме. Задержан вылет одного самолета в Москву.

В самарском аэропорту Курумоч ограничения не вводились. По информации на сайте аэровокзала, задерживается вылет рейса в Санкт-Петербург.

Георгий Портнов