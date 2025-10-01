Польша продлила погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля 2026 года

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский подписал постановление о продлении временного пограничного контроля на границе с Германией и Литвой до 4 апреля 2026 года. Мера действует с 7 июля.

МВД Польши в соцсети X отметило, что продление погранконтроля необходимо, чтобы «контролировать миграционный маршрут, который ведет из стран Балтии через Польшу в Западную Европу».

Изначально пограничный контроль Польша ввела до 5 августа, затем меру продлили до 4 октября. По заверениям польских властей, проверяют только «подозрительные» автомобили и автобусы, транспортные средства с большим числом пассажиров или тонированными стеклами.

Лусине Баласян