В Саратовской области муниципалитету вернули участок площадью свыше 46 га

В Саратовской области суд по требованию прокуратуры обязал индивидуального предпринимателя вернуть муниципалитету земельный участок площадью более 46 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства о землепользовании прокуратура выяснила, что в позапрошлом году администрация Перелюбского района заключила с ИП договор аренды земельного участка площадью свыше 46 га без проведения конкурса. В связи с этим надзорное ведомство попросило суд признать документ недействительным и применить последствия ничтожной сделки.

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил требования. ИП вернул участок муниципалитету.

Павел Фролов