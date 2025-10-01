Tasnim: уровень воды в плотине Тегерана упал ниже критического значения

Уровень воды в плотине Мамлу под Тегераном упал до 19 млн куб. м, что ниже минимального критического значения в 28 млн куб. м. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

В среднем в начале года объем запасов воды в Мамлу составляет 102 млн куб. м, что выше текущего показателя на 81%, следует из публикации.

Из-за низкого уровня запасов воды плотину вывели из эксплуатации, уточнило агентство. Однако позже спикер водной отрасли Ирана заявил, что водохранилище Мамлу продолжило работу. Он отметил, что сократить расход воды можно, если управлять ее потреблением.