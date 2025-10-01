Центр компетенций и наставничества создан в ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго»

В Уфимских городских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» создан центр компетенций и наставничества. В каждом отделе производственного отделения отобраны и обучены наставники, которые теперь будут проводить профориентационную работу со студентами вузов и ссузов. Первое мероприятие центра состоялось вчера, 30 сентября. Студенты Уфимского топливно-энергетического колледжа посетили ПО «УГЭС».

Студенты УТЭК в Центре управления сетями ПО «УГЭС»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

20 студентов 2 курса специальности «Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация» встретились с руководством ООО «Башкирэнерго», Уфимских городских и Центральных электрических сетей. Студентам рассказали о профессиях, о возможности сделать в компании карьеру и представили наставников из отделов линий электропередачи, изоляции и защиты от перенапряжений, приборов учета электроэнергии, релейной защиты и автоматики, а также из центра управления сетями.

Затем состоялась экскурсия по предприятию. В программу визита также вошли посвящение в энергетики и интеллектуальная игра БЭСК-квиз между сборными командами наставников и студентов.

ООО «Башкирэнерго»