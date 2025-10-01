В Пермском политехе вновь создан автодорожный факультет

С 1 октября в структуре Пермского государственного национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) появился автодорожный факультет. Как сообщает пресс-служба вуза, решение об этом принято на ученом совете университета. Деканом факультета стал доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобильные мосты и дороги» Альберт Бургонутдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Автодорожный факультет функционировал в ПНИПУ с 1979 по 2019 год, после его закрытия по соответствующим направлениям студентов готовили в институте дорожного строительства и транспорта. В течение двух месяцев обучающихся там студентов переведут в возрожденное структурное подразделение.

Подготовка студентов будет вестись по ключевым и востребованным направлениям. В бакалавриате — «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», а также «Автомобильные дороги и аэродромы». Также будет действовать специалитет «Строительство» по профилю «Строительство мостов и тоннелей». В перспективе на 2026 год запланирован запуск новых образовательных программ — «Строительно-дорожные машины» и «Транспортная логистика».