Автопарк Тольятти пополнится 14 новыми троллейбусами «Ольгерд-321»

До конца 2025 года в Тольятти поступят 14 новых троллейбусов для обновления транспортного парка муниципальных перевозчиков. Об этом сообщает глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Троллейбусы «Ольгерд-321» производства компании «БКМ-Холдинг» поступят в МП «ТТУ» по лизинговой программе. Аналогичные модели ранее были поставлены в Могилев.

Каждый троллейбус вмещает до 96 человек, включая 35 посадочных мест. Машины оснащены запасом хода: это позволяет объезжать препятствия без подключения к контактной сети. Для маломобильных пассажиров предусмотрены аппарели и кнопки вызова водителя, а также специальные места для колясок.

Новые троллейбусы будут оборудованы USB-портами, мультимедийной системой и звуковой системой оповещения. Ожидается, что до конца года подвижной состав поступит на площадку МП «ТТУ». Когда завершится приемка и регистрация единиц транспорта, троллейбусы выйдут на линии.

Георгий Портнов