Главе СКР доложат по делу о нерасселении жильцов аварийного дома в Саратове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Саратове. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Жительница Саратова в обращении к силовому ведомству ранее рассказала, что многоквартирный дом на ул. Лысогорская построен в 1956 году, в нем разрушаются несущие конструкции и межэтажные перекрытия, вода и тепло подаются с регулярными перебоями из-за износа инженерных систем. Здание признали аварийным в 2018 году (его физический износ составляет более 90%) и подлежащим расселению до января 2020 года. При этом жильцов до сих пор не обеспечили благоустроенным жильем. Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР возбудили по данному факту уголовное дело. Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит Александру Бастрыкину о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов