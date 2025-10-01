Суд закрыл рассмотрение дела о хищении при ремонте военного госпиталя в Перми

Октябрьский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство гособвинения о рассмотрении в закрытом заседании уголовного дела в отношении экс-начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании (ВСК) Сергея Сухова и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Обоим подсудимым инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере группой лиц). В уголовном деле фигурирует два эпизода, связанных с хищением средств, выделенных на ремонт исторического здания Пермского гарнизонного военного госпиталя и ремонт казарм в Свердловской области. По версии гособвинения, всего было похищено около 75 млн руб. они выводились на счета фирм-субподрядчиков, которые не выполнили оговоренный объем работ. При этом на основании подложных документов им перечислялись денежные средства. Оба фигуранта вину признали в полном объеме.