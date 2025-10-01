Число платных мест в вузах в 2026 году будут определять по среднему объему

В следующем учебном году количество платных мест в российских вузах будут определять по среднему объему за три года, сообщили в Минобрнауки. В ведомстве отметили, что новый порядок регулирования платного приема не коснется социально значимых и дефицитных направлений.

До 2025 года включительно руководство университетов самостоятельно принимало решения о том, сколько студентов-платников может у них обучаться. Но в мае Госдума приняла поправки к закону «Об образовании», ограничивающие платный прием в вузы — и теперь у правительства есть возможность контролировать платный набор.

В сентябре Минобрнауки выложило для общественного обсуждения проект о правилах определения предельного количества платных мест. Согласно документу, распределять платные места будет специально сформированная межведомственная рабочая группа, созданная при Минобрнауки в срок до 5 ноября. Затем у вузов будет пять дней, чтобы представить предложения по корректировке их числа — аргументированные в соответствии с методикой. И после этого до конца года предельное число платных мест утвердят.

Полина Мотызлевская