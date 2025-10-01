Спасение или отложенная «смерть»

С 1 октября самозанятые, а также малый и средний бизнес на полгода смогут брать кредитные каникулы. Но при ряде условий. Отсрочка предоставляется не чаще одного раза в пять лет. И только на займы, полученные после 1 марта 2024-го. Оформить льготу можно на кредиты, сумма которых не превышает 10 млн руб. для самозанятых, 60 млн руб. — для микропредприятий, 400 млн руб. — для малого бизнеса, и 1 млрд руб. — для среднего бизнеса. При этом со временем эти лимиты правительство может пересмотреть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«Перерыв» в уплате налогов мог бы стать хорошим подспорьем для сохранения устойчивости бизнеса, отмечает учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева: «Когда ключевая ставка составляла 13%, банки кредитовали нас уже под 21%. Для малого бизнеса это убийственно. У малых и микропредприятий, как наше, выручка падает, потому что цены на все растут, дорожает аренда, стоимость синтетических моющих средств. Издержки очень большие. Мы пока справляемся, но на грани фола. Если нам дадут такую отсрочку по кредиту и лизингу, это будет здорово.

За полгода можно адаптироваться к новым условиям, принять какие-то нестандартные решения, может быть, что-то поменять в технологиях, уменьшить себестоимость и предложить клиенту доступные цены».

Как уточнял ЦБ, отсрочкой также разрешат воспользоваться самозанятым и МСП, которые получили займы по программам льготного кредитования. При этом проценты продолжат начисляться. Для самозанятых, микро и малого бизнеса они будут добавляться к сумме основного долга.

Средний бизнес должен будет уплачивать их ежемесячно. Не смогут оформить кредитные каникулы организации, которые находятся в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации. Не распространяется опция и на займы от МФО. Впрочем, едва ли новый тип кредитных каникул станет широко востребован, считает владелец лазертаг-клуба «5 Уровень» Сергей Просветов: «Необходимость воспользоваться данной опцией — это уже какая-то критическая ситуация, когда у компании нет денежных средств для того, чтобы обслуживать долг. И она, наверное, может кого-то краткосрочно спасти, но воспользовавшаяся ею компания уже находится в глубочайшем кризисе. И это, соответственно, малая доля бизнеса. Подобное предложение запускали в период пандемии, и тогда я им воспользовался. Это было необходимо, когда выручка нулевая, и нет поступлений. А когда экономическая активность продолжается, то такой необходимости нет».

При этом установленные в рамках программы лимиты не должны вводить в заблуждение, отмечает эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «С учетом роста издержек 60 млн руб. — это уже не такая большая сумма для микробизнеса, а элементарная потребность в оборотных средствах. Плюс есть еще фактор накопленного финансового голода. У микробизнеса по кредитным линиям плавающая ставка, она привязана к ключевой, плюс от 5 до 8 процентных пунктов.

Просроченная задолженность в сегменте микробизнеса начала опережать рост основного портфеля еще в 2024 году, то есть ситуация там на самом деле достаточно тревожная. И вот эти 60 млн руб. пока всех устраивают как временное решение. Банки не фиксируют колоссальный рост просроченной задолженности, а бизнес имеет возможность передохнуть и дождаться улучшения финансового состояния. Другое дело, наступит ли это улучшение? Пересмотр лимитов будет, видимо, зависеть от бюджетных возможностей.

Все-таки кредитные каникулы в ряде случаев — фактически констатация финансовой смерти, только отложенная.

То есть часть участников каникул не вернутся к нормальной финансовой дисциплине. Поэтому изначально взят большой размах по лимитам, и как этот процесс станет двигаться — то есть динамика подачи заявок на каникулы и восстановление финансового состояния — в зависимости от этого будет принято решение по сокращению либо сохранению лимитов».

По данным ЦБ, с января 2024-го по июнь 2025 года банки получили больше 310 тыс. заявлений о реструктуризации кредитов от субъектов МСП. Всего за тот же период кредитно-финансовые организации провели больше 100 тыс. реструктуризаций кредитов малого и среднего бизнеса на 1,2 трлн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева