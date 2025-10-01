Под Астраханью в ДТП пострадали водитель и трое детей, проводится проверка

В Наримановском районе Астраханской области в ДТП с участием автобуса получили травмы четыре человека, включая троих несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дорожная авария произошла в 18:50 накануне, 30 сентября, на ул. Магистральная в поселке Пригородный Наримановского района. Там водитель иномарки «Ниссан» врезался в автобус «Газель Сити».

В результате аварии пострадали водитель автобуса и трое его несовершеннолетних пассажиров. Их увезли в медучреждение. Прокуратура Наримановского района контролирует ход проверки, которую проводят по данному факту уполномоченные органы.

Павел Фролов