Глава СКР приказал возбудить дело об автобусах без валидаторов в Челябинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания транспортных услуг в Челябинске. Горожане жалуются на отсутствии терминалов безналичной оплаты в некоторых маршрутных автобусах, сообщает Информационный центр СК России.
«Сообщается, что в Челябинске водители транспортной компании, являющиеся мигрантами, демонтировали в маршрутных автобусах валидаторы и требуют от пассажиров производить оплату наличными средствами либо путем перевода на указанные ими расчетные счета. Обращения местных жителей в различные инстанции результатов не принесли»,— подчеркивают в ведомстве.
Следственное управление СК России по Челябинской области организовало процессуальную проверку по этому факту. Исполняющему обязанности руководителя Константину Правосудову Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.