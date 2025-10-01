Глава СКР приказал возбудить дело об автобусах без валидаторов в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания транспортных услуг в Челябинске. Горожане жалуются на отсутствии терминалов безналичной оплаты в некоторых маршрутных автобусах, сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Сообщается, что в Челябинске водители транспортной компании, являющиеся мигрантами, демонтировали в маршрутных автобусах валидаторы и требуют от пассажиров производить оплату наличными средствами либо путем перевода на указанные ими расчетные счета. Обращения местных жителей в различные инстанции результатов не принесли»,— подчеркивают в ведомстве.

Следственное управление СК России по Челябинской области организовало процессуальную проверку по этому факту. Исполняющему обязанности руководителя Константину Правосудову Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.