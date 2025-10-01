В Приморье задержаны подозреваемые в убийстве амурского тигра

В Приморском крае задержали подозреваемых в убийстве краснокнижного амурского тигра, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

24 сентября на дороге «Раздольное-Хасан» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в его багажнике нашли части тела амурского тигра. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных (ч. 1 ст. 258.1 УК). Прокуратура Приморья взяла дело на контроль.

На следующий день Ирина Волк сообщила, что останки животного отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину гибели. Автомобиль изъяли сотрудники ОМВД России по Надеждинскому району.