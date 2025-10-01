В Саратовской области начался ремонт автоподъезда к поселку по решению суда

В Ершовском районе Саратовской области суд по иску прокуратуры обязал ГКУ СО «Дирекция дорожного хозяйства» отремонтировать автоподъезд к поселку Новосельский. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Ершовского района выявила ненадлежащее состояние дорожного покрытия автоподъезда к поселку Новосельский от трассы «Ершов — Чапаевка» протяженностью свыше 8 км. Так, там имеются ямы и выбоины, которые превышают максимальные значения ГОСТ.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать ГКУ СО «Дирекция дорожного хозяйства» устранить повреждения проезжей части. Сейчас специалисты восстанавливают дорожное полотно. Прокуратура поставила на контроль исполнение судебного решения.

Павел Фролов