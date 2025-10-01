Пермский предприниматель обвиняется в незаконном выводе средств за рубеж

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Как сообщает надзорный орган, он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п. «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, осуществил незаконные финансовые операции. С этой целью он создал ряд подконтрольных ему фирм, оформленных на подставных лиц. Он организовал заключение международных контрактов с зарубежной компанией и представил в орган валютного контроля недостоверную информацию об основаниях, целях и назначениях переводов. «В период с марта по июль 2023 года на счет компании-нерезидента, открытый в иностранном государстве, под предлогом исполнения обязательств в рамках заключенных международных контрактов мужчина незаконно перечислил в национальной валюте около 4 млн руб.»,— сообщает прокуратура.

Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу. Согласно данным с сайта суда, 1 октября для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении Андрея Молотова. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», человек с такими данными является гендиректором и владельцем ООО «Глобал-Импорт», которое зарегистрировано в Москве. Компания занимается оптовой торговлей стройматериалами, лесоматериалами и санитарно-техническим оборудованием.