„Ъ-Южный Урал“ завершил прием заявок от малого бизнеса на участие в премии «Твердые знаки»

Газета «Коммерсантъ Южный Урал» 30 сентября завершила прием заявок от компаний для включения в номинацию «Малый, но громкий» премии «Твердые знаки». Поступило 35 откликов от малого и среднего бизнеса. Среди участников – образовательные проекты, IT-компании, производственные, туристические, медицинские организации, торговые сети и заведения общепита.

Новую номинацию «Малый, но громкий» решено учредить в этом году, чтобы поощрить вклад малого и среднего бизнеса в развитие экономики Челябинской области. Она предназначена для компаний, которые запустили крупные проекты в 2024-2025 годах, и хотят заявить о своих достижениях. Для участия необходимо было направить заявку организаторам премии «Твердые знаки». Победителем станет бизнес-проект, о котором чаще всего писали региональные СМИ. В зачет будут идти положительные публикации в 20 изданиях, работающих на территории Челябинской области.

Ранее «Коммерсантъ Южный Урал» объявил претендентов на получение премии «Твердые знаки» в шести номинациях.

Как и прежде, для составления традиционного рейтинга «Твердых знаков» проанализированы положительные и нейтральные упоминания южноуральских компаний и персон в наиболее авторитетных изданиях. В их числе «Коммерсантъ», а также «Ведомости», РБК, Forbes Russia, ТАСС, «Интерфакс», «РИА Новости», «Российская газета», «Известия», BFM.ru. В зачет будут идти только информационные тексты, опубликованные в период с 31 июля 2024 года по 31 августа 2025 года.

Номинантами в категории «Бизнес — региону» стали: ПАО «ММК», продолжающее строительство парка «Притяжение» в Магнитогорске; АО «Конар», подарившее вантовый велопешеходный мост Челябинску; группа ВТБ, которая инвестирует в строительство образовательного кампуса мирового уровня в Челябинске; Сбер, запустивший светомузыкальный фонтан в Челябинске; ПАО «АПРИ» с проектом мультикурорта «ФанПарк».

В шорт-лист номинации «Успешный отдых» вошли: ООО «ГЛК Солнечная долина»; ООО «Специализированный застройщик Тургояк-Резорт» («Баден-Баден Тургояк»); ООО «Проектная компания „Аджигардак“»; музей-заповедник «Аркаим».

Претендентки на победу в номинации «Женщина у руля»: Анна Козлова, руководитель УФАС России по Челябинской области; Ольга Сегаль, управляющая фермерским хозяйством «Григорьевские сады»; Алена Коломейская, руководитель инновационного развития IT-Park-74.

За победу в номинации «Наше будущее» будут бороться: «Школа 21»; школа креативных индустрий «Легко»; детский технопарк «Кванториум»; Всероссийский детский экологический форум.

«Издание „Коммерсантъ“ — одно из самых авторитетных и уважаемых в стране, поэтому к премии „Твердые знаки“ приковано особое внимание делового сообщества в Челябинской области. Номинации отражают все многообразие региональной экономики, это дает возможность заявить о себе каждому. Я рад, что в этом году мы также участвуем в премии в номинации „Наше будущее“, и сможем напомнить региону о возможностях обучения в сфере IT»,— прокомментировал директор челябинского кампуса «Школы 21» Дмитрий Козленков.

В номинации «Инвестпроект года» отмечены следующие инициативы: экологическая модернизация ММК; строительство племенного завода «Ситно»; расширение производства на автозаводе «Урал»; запуск комплекса по переработке гречихи компанией «Ресурс»; строительство «Города Эльтаун» компанией «Эльтаун девелопмент».

В список номинантов в категории «Время инноваций» вошли: ООО «Завод роботов»; НПО «Андроидная техника»; ПАО «ММК»; ООО «ДСТ-Урал».

Торжественная церемония вручения «Твердых знаков» состоится 16 октября. Мероприятие пройдет в четвертый раз и соберет представителей бизнеса, власти и общественных объединений.