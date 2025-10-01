В российских вузах заполнены 99,6% бюджетных мест

По итогам приемной кампании 2025 года в вузах заполнены уже 99,6% бюджетных мест, сообщила пресс-служба Минобрнауки. Всего на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования было выделено 441,9 тыс. мест.

Больше всего заявлений было подано абитуриентами на специальности «Информатика и вычислительная техника», «Экономика и управление», «Образование и педагогические науки», «Клиническая медицина» и «Машиностроение». На программы базового, специализированного высшего образования и аспирантуры было подано 269,4 тыс. заявлений (в 2024-м — 173 тыс.).

По отдельной квоте для участников СВО и их детей в вузы приняли почти 29 тыс. человек, что составляет 55,1% от общего числа выделенных мест, добавили в ведомстве.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщал, что всего в российские вузы в 2025 году поступило 904 тыс. человек, 464 тыс. из которых — на платные места.

