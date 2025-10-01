«Не получающие зарплату госслужащие склонны тратить меньше денег»

В США 1 октября наступил так называемый шатдаун (shutdown — закрытие). Федеральное правительство и соответствующие службы приостановили работу из-за того, что конгрессмены не сумели согласовать бюджет на новый финансовый год. И хотя это далеко не первый шатдаун в новейшей истории США, событие стало одной из центральных тем в мировой прессе.

Как приостановка работы правительства влияет на экономику

Шатдауны могут по-разному оказывать негативное влияние на экономику: от потери зарплаты сотнями тысяч федеральных служащих до задержки публикации важнейших экономических показателей. Но имеет значение продолжительность шатдауна. Чем дольше длится закрытие, тем сильнее удар по экономическому росту и работе предприятий, зависящих от ежедневного функционирования федерального правительства. Компании, зависящие от ежедневной работы правительства, могут потерять часть операций или столкнуться с задержками в получении разрешений. Во время приостановки работы в 2013 году оборонный подрядчик Lockheed Martin отправил в неоплачиваемый отпуск 3 тыс. сотрудников, работавших на государственных объектах или полагавшихся на государственных инспекторов для выполнения своих обязанностей.

Шатдауны сокращают государственные расходы и программы, что приводит к снижению деловой активности. Не получающие зарплату госслужащие меньше тратят деньги — пока им не возобновят выплаты. Опасения по поводу задержек в аэропортах или закрытия национальных парков могут помешать планам поездок. 34-дневная частичная приостановка работы правительства в 2018 и 2019 годах привела к снижению годового реального роста валового внутреннего продукта на 0,4% в первом квартале 2019 года.

Правительство США прекратило работу, поскольку законодатели не смогли достичь соглашения по бюджету

Правительство США прекратило работу впервые почти за семь лет, что поставило под угрозу сотни тысяч рабочих мест и ввергло Вашингтон в один из крупнейших политических кризисов второго срока Дональда Трампа.

Комитет Конгресса по делам бюджета (CBO) заявил, что, по его ожиданиям, на этот раз около 750 тыс. госслужащих могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, что обойдется примерно в $400 млн. CBO подсчитал, что последний шатдаун сократил объем производства на $11 млрд, включая $3 млрд, которые не удалось возместить. Однако CBO заявил, что последствия новой приостановки работы для деловой активности «неопределенны» и будут зависеть, в частности, от того, будет ли администрация стремиться увольнять работников, а не отправлять их в неоплачиваемый отпуск.

Правительство США приостановило работу впервые за семь лет

Федеральное правительство США приостановило работу из-за разногласий между политическими партиями, которые помешали Конгрессу принять законопроект о финансировании. Это первая приостановка работы правительства почти за семь лет.

Одним из главных камней преткновения между двумя партиями стали расходы на медицину. Демократы требуют увеличения льгот, связанных с здравоохранением, включая продление расширенных субсидий по закону о доступном медицинском обслуживании, срок действия которого истекает в конце года, а также восстановление права на страховое покрытие по этому закону для некоторых иммигрантов, находящихся в стране на законных основаниях, включая беженцев и просителей убежища. Республиканцы, в свою очередь, выступили против этих мер и настаивали на временном сохранении текущего уровня государственного финансирования, чтобы получить больше времени для переговоров.

В последнее время республиканцы и демократы продолжали обвинять друг друга в том, что именно они вынудили правительство приостановить работу. В результате сотни тысяч федеральных служащих будут вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск, некоторые государственные услуги могут быть приостановлены или отложены, включая публикацию экономических данных.

Шатдаун опаснее, чем обычно

Все шатдауны разные. Версия 2025 года, 15-я с 1981 года, кажется, может нанести больше вреда, чем предыдущие. Особенно, если затянется надолго. Президент Трамп еще во вторник намекнул, что его угрозы массовых увольнений государственных служащих, бюрократов, которых считают ненужными, вредными или враждебными его политике, серьезны. Обычно шатдауны приводят только к временным увольнениям государственных служащих, но никогда не к окончательным. Но даже зная о вреде шатдауна, Белый дом стремится воспользоваться этой ситуацией, чтобы возобновить роспуск некоторых ведомств, начатый Илоном Маском.

Шатдаун начался

Ситуация действительно тревожная. Это еще раз доказало выступление конгрессмена от Республиканской партии на Fox News. Он поддерживал увольнения только потому, что большинство тех, кого они затронут, живут в Вашингтоне — «а там и так голосуют исключительно за демократов». Но, похоже, все не так просто: согласно недавнему опросу, 53% американцев склонны винить в шатдауне республиканцев. Только 32% обвиняют демократов в прекращении работы правительства. Так что нынешняя ситуация вполне может нанести вред республиканцам.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик