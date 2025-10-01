«Кубань Кредит» выступает генеральным партнером конкурса «Бренд Ставрополья»

Банк «Кубань Кредит» стал генеральным спонсором XIII регионального конкурса «Бренд Ставрополья», организатором которого является Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края».

Фото: ru.freepik.com

Проект на протяжении 13 лет является стартовой площадкой для локальных компаний и помогает предпринимателям края заявить о себе, укрепить репутацию и получить новые точки роста.

Победа в конкурсе, основанном на профессиональной оценке экспертов и признании потребителей, позволяет брендам стать визитной карточкой региона. Победители получают право использовать логотип конкурса, что служит дополнительным подтверждением качества и конкурентного преимущества.

– Мы второй год поддерживаем конкурс «Бренд Ставрополья». Для нас важно быть частью значимых для Ставрополья инициатив, – отметил директор Ставропольской региональной дирекции банка «Кубань Кредит» Дмитрий Лисицын. – Поддерживая конкурс, мы вносим вклад в развитие малого и среднего бизнеса, который является основой экономики региона. Уверен, что в этом году мы увидим новых ярких лидеров, и их имена вскоре станут известны далеко за пределами нашего края.

КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года

https://kk.bank/