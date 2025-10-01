В Альметьевске подросток перевел мошенникам 2,4 млн рублей

В Альметьевске 14-летний школьник стал жертвой аферистов, которые убедили его, что родителям мальчика грозит уголовное преследование. Чтобы «спасти» родителей, подросток перевел им 2,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Мальчику позвонила неизвестная женщина, которая представилась заместителем директора школы. Под предлогом внесения данных в электронный журнал она выманила у ребенка пароль из SMS. Вскоре с мальчиком связались неизвестные, представившиеся сотрудниками спецслужб, и сообщили, что счета его родителей использовались международными преступниками. Чтобы «избежать ареста родителей», школьнику предложили поучаствовать в «оперативных действиях».

Под диктовку аферистов подросток через банкомат осуществил 16 переводов на реквизиты мошенников. Утром родители обнаружили пропажу сына и денег. Они обратились в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Анна Кайдалова