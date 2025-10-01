Суд вынес приговор двоим уфимцам за нападение на знакомого

Калининский районный суд Уфы вынес приговор двоим местным жителям, признав их виновными в грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Каждого из них приговорили к одному году и двум месяцам колонии общего режима.

В январе этого года фигуранты уголовного дела договорились напасть на общего знакомого. Возле подъезда они распылили в лицо потерпевшему содержимое перцового баллончика, избили и потребовали 80 тыс. руб. Потерпевший отдал им 67 тыс. руб.

Подсудимые признали вину и выплатили около 400 тыс. руб. компенсации.

Майя Иванова