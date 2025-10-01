Суд утвердил мировое соглашение по долгу озерского МУПа на 1,2 млрд рублей
Арбитражный суд Челябинской области утвердил мировое соглашение между ООО «Уралэнергосбыт», ПАО «Форвард Энерго», Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства Озерска и городской администрацией о погашении долга МУПа перед поставщикам энергоресурсов в 1,2 млрд руб., сообщает пресс-служба суда.
Мировое соглашение в суд направило озерское предприятие на прошлой неделе. Документ предполагает, что погашать задолженность будут в течение трех лет за счет средств целевых трансфертов, предоставленных из бюджета Челябинской области. «Уралэнергосбыту» МУП не заплатил 74,2 млн руб., «Форвард Энерго» — 992,7 млн руб. за потребленную тепловую энергию и теплоноситель, а также 60,2 млн руб. пени. До этого проект договора утвердили депутаты городского собрания.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, дело о банкротстве МУПа суд начал рассматривать в августе 2024 года. Теперь производство будет прекращено.