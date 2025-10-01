Суд в Уфе рассмотрит дело экс-начальника отдела судебных приставов

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело бывшего начальника отдела судебных приставов Демского района города и двух ее знакомых, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. В зависимости от роли и степени участия в преступлении они обвиняются в получении взятки («в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), даче взятки (ч. 3 ст. 30 - пп. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Как полагает следствие, в июле 2024 года подсудимая по просьбе знакомых передала 300 тыс. руб. работнику республиканской психиатрической больницы за выдачу заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы о признании недееспособным умершего гражданина, который перед смертью распродал свое имущество общей стоимостью более 52 млн руб. Сотрудник медицинского учреждения не мог выдать такой документ и присвоил деньги.

Также в июне 2022 года обвиняемая помогла руководителю компании перечислить более 11,6 млн руб. с расчетного счета, на который наложили обременения, на незаблокированный счет. За это организация приобрела для подсудимой кухонную мебель и оборудование стоимостью более 670 тыс. руб.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ по Башкирии. Начальника отдела судебных приставов уволили в связи с проступком, порочащим честь сотрудника.

Майя Иванова