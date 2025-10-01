Хабенский и Шахназаров участвовали в первом заседании Совета по культуре СКР

Следственный комитет России провел первое заседание Совета по культуре. К нему присоединились худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский, режиссер Карен Шахназаров, народная артистка России Надежда Бабкина и другие.

Тема первого заседания — «Роль культуры в формировании правосознания граждан и профилактике правонарушений». Среди сотрудников Следственного комитета в заседании участвовали руководитель управления общественно-политической работы СКР Сергей Петров, помощник председателя Мария Краснопеева, официальный представитель ведомства Светлана Петренко и другие.

«Члены совета пришли к единому мнению, что в современных условиях культура становится настоящим фронтом борьбы за умы наших детей»,— следует из пресс-релиза. Участники заседания подчеркнули, что фильмы и другие виды искусства должны рассказывать о героях России и освещать события СВО. «Наша страна богата героями, уникальными людьми,— приводит пресс-служба слова председателя СКР Александра Бастрыкина.— Есть о ком снимать фильмы».

Совет по культуре при СКР — консультативный орган для взаимодействия между сотрудниками правоохранительных органов, представителями культуры и общественных организаций. Его ключевой задачей ведомство называет «формирование единого идеологического фундамента в культурно-просветительской работе с молодежью».