Челябинское УФСБ задержало восемь человек за махинации с маткапиталом

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность межрегиональной преступной группировки, занимавшей обналичиванием средств материнского капитала. Восемь человек задержаны на Южном Урале и в Алтайском крае, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, сообщники «посредством потребительского кредитного кооператива» оформляли фиктивные документы на займы для улучшения жилищных условий, затем передавали в отделение Социального фонда РФ по Челябинской области для получения выплаты материнского капитала. После поступления на счет кооператива деньги обналичивались.

«Для реализации незаконных действий подбирались лица, желающие распорядиться средствами по своему усмотрению, а не для направления их на предусмотренные законом цели»,— сообщает УФСБ России по региону. По данным ведомства, в 2021-2022 годах только в Челябинской области по одному из выявленных эпизодов фигурантам удалось похитить не менее 8 млн руб.

Уголовное дело по материалам УФСБ возбудило и расследует Четвертое следственное управление ГСУ СК России в Екатеринбурге по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). 1 октября в Центральном районном суде Челябинска состоится заседание по избранию мер пресечения фигурантам.