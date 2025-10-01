Орбан считает Россию слабее Европы

Россия слабее Европы как в военном, так и в экономическом отношении, убежден премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что не понимает позицию западных европейцев, которые «ведут себя так, будто им грозит опасность».

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

По словам господина Орбана, странам Европы «не нужно терять голову». Он уточнил, что в России проживает 130 млн человек, а в Евросоюзе (ЕС) — 400 млн. «ЕС — крупная экономика, а российская — гораздо меньше. Россия слаба по сравнению с нами... Они играют в игру, утверждая, что мы слабее»,--сказал венгерский премьер (цитата по Magyar Nemzet).

При этом он добавил, что Венгрия продолжит закупать у России нефть и газ. «Есть согласованная цена, которая ниже, чем если бы нефть и газ поступали из других стран. Если мы купим их дороже, мы и продадим их дороже, и это обойдется венгерским семьям дороже»,— объяснил Виктор Орбан.

Венгрия получает нефть из России по южной ветке трубопровода «Дружба». Глава венгерского МИДа Петер Сийярто говорил, что страна «мечтала бы о том, чтобы покупать нефть и газ где-то» кроме России, однако для этого у страны нет подходящей инфраструктуры. Господин Орбан объяснял, что Венгрия не намерена менять «надежное на ненадежное».