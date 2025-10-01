Дуров: в Telegram ежедневно блокируют около 100 каналов с вредоносным контентом

В Telegram ежедневно блокируют примерно 100 каналов, содержащих жестокий контент и пропаганду терроризма. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Albert Gea / Reuters Павел Дуров

Фото: Albert Gea / Reuters

«Мы активно боремся с вредоносным контентом, который публично распространяется на нашей платформе уже лет десять, с тех пор, как мы запустили публичные каналы,— рассказал господин Дуров в интервью журналисту Лексу Фридману.— И где-то лет восемь назад у нас появились ежедневные отчеты о прозрачности, где указано, сколько каналов, связанных с жестоким обращением с людьми, пропагандой терроризма, мы заблокировали».

По словам бизнесмена, если учитывать не только каналы, но и аккаунты, группы и посты, то суммарное число удаляемого еженедельного контента приближается к 1 млн.