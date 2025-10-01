Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Константин Стародубцев назначен начальником Новосибирской таможни

Начальником Новосибирской таможни назначен Константин Стародубцев. Соответствующее распоряжение подписал глава Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалев, сообщает пресс-служба ведомства.

С июня этого года Константин Стародубцев был исполняющим обязанности главы Новосибирской таможни. До этого, с 2021-го по 2025 год, занимал пост начальника Омской таможни.

Константин Стародубцев работает в таможенных органах с 1995 года. Начинал работу с должности инспектора грузового отдела Кузбасской таможни Западно-Сибирского таможенного управления. В последующем, с 2015-го по 2019 год, руководил Читинской таможней.

Александра Стрелкова

