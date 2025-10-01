Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования республики. В письме он обратился к китайскому коллеге как к «дорогому другу» и пожелал ему «доброго здоровья, благополучия и успехов» на службе, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ваша страна продолжает уверенно двигаться по пути социально-экономического и научно-технического развития, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене и вносит весомый вклад в решение важнейших вопросов глобальной повестки дня»,— подчеркнул господин Путин.

Президент заявил о «беспрецедентно высоком» уровне взаимоотношений России и Китая. Об этом свидетельствуют переговоры двух лидеров в Тяньцзине и в Пекине, отметил он. Владимир Путин выразил уверенность, что две страны будут и дальше прочно сотрудничать и реализовывать совместные проекты.